Ces chats sociables sont extrêmement joueurs et aiment courir, chasser et s'amuser avec des jouets. Ils aiment la compagnie, y compris les enfants, les chiens et les autres animaux de compagnie.

Ils ne peuvent pas sauter du sol au sommet de la bibliothèque en un seul bond, mais ils montreront leurs prouesses et leur intelligence lorsqu’ils trouveront un chemin qui les y mènera en plusieurs étapes.

