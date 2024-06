Les chats orientaux n'aiment pas qu'on les ignore et préfèrent être au centre de l'attention. Par conséquent, ils peuvent exiger qu'on leur consacre beaucoup de temps et ils s'attachent très fortement à leur maître.



Les chats orientaux ont une forte personnalité et sont généralement très expressifs par la voix, qu'ils ont souvent puissante et qui leur sert à communiquer avec les humains. Ils aiment être entourés de gens et ont un grand besoin de compagnie humaine.



Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)