Les peterbalds sont très attachés aux humains et aiment être sur less genoux. Il existe trois types de pelage pour ces chats : un pelage complètement court, à poil fin type « peau de pêche », ou avec un manteau plus long qui ressemble à un velours ras, comme une peluche. Ils s'entendent très bien avec les autres chats, les chiens et les enfants, car ils adorent jouer.



Les peterbalds choisissent souvent un membre de la famille comme favori et y sont ensuite particulièrement dévoués.



Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)