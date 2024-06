Les sacrés de Birmanie sont extrêmement sociables, fiables et gentils. Ils se laissent facilement manipuler, ce qui en fait des animaux de compagnie idéaux. Ils aiment être entourés de gens. Le sacré de Birmanie peut être décrit comme un chat « modéré ». Il est joueur et actif, mais pas exigeant. Il est sociable, mais ne cherche pas à être le centre de l’attention.



Tous les sacrés de Birmanie veulent être entourés de gens et s'entendent bien avec les autres animaux si les présentations ont été faites correctement. Les sacrés de Birmanie constituent un excellent choix pour les familles avec enfants, car ils sont sereins, patients et affectueux.



Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)