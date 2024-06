Le snowshoe n'est pas une race compliquée, elle s'adapte bien à l’environnement familial. Il est sociable et amical et s’entend bien avec les autres animaux et les enfants.

La plupart des snowshoes s’attachent à une personne en particulier tout en restant proches des autres membres de la famille. Les snowshoes sont très joueurs et nécessitent l’attention de leur maître. Ils sont très intelligents, curieux et actifs et leur voix est douce et mélodieuse.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)