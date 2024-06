Le van kedisi choisit généralement une personne pour maître et tisse avec elle un lien fort. C'est un chat joueur, actif et bavard, qui a besoin de se dépenser et aime les jouets interactifs.

Ses yeux en forme de noix sont souvent de couleur vairon, avec un œil bleu et un œil orangé. On sait qu'un chat blanc a une chance sur deux d'être sourd et le van kedisi ne fait pas exception à la règle.

Source : faits et caractéristiques clés issus du World Cat Congress (WCC)