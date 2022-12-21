Comment traiter un chat présentant des troubles urinaires
Les troubles urinaires sont courants chez les chats. Heureusement, ils peuvent être traités très efficacement en procédant à quelques changements de son style de vie et de son alimentation. Si vous avez remarqué que le comportement de votre chat a changé récemment au moment d'uriner, la première chose à faire est de consulter votre vétérinaire.
Poser le diagnostic de pathologies urinaires chez le vétérinaire
Lors du rendez-vous chez le vétérinaire, celui-ci procédera à un examen approfondi et vous posera des questions sur les symptômes que présentent votre chat. Ceux-ci peuvent être notamment un effort pour uriner, une miction en plus petit volume que la normale ou une absence totale de miction, une apparence d'inconfort ou une urine de couleur rosâtre (indiquant la présence de sang).
Si votre vétérinaire identifie une infection, il prescrira des agents antibactériens à votre chat. Les troubles urinaires dus à une infection, tels que la cystite, sont rares chez le chat, mais votre vétérinaire sera en mesure d'exclure cette possibilité.
Votre vétérinaire peut constater que votre chat souffre d'un calcul. Il s’agit de l’accumulation de minéraux dans l’urine de votre chat, qu'il devrait normalement être capable de traiter et d'éliminer en urinant. Ces minéraux se cristallisent pour former une pierre, un peu comme les calculs rénaux chez l'homme. Ceux-ci peuvent irriter et enflammer les organes urinaires de votre chat, en provoquant des douleurs.
En fonction du diagnostic et de la situation clinique, votre vétérinaire procédera à une extraction chirurgicale du calcul et à une analyse chimique. Ensuite, il analysera sa composition exacte; c'est essentiel, car chaque type de calcul nécessite un traitement différent. Votre vétérinaire peut également vous recommander un aliment spécifique pour dissoudre efficacement les calculs urinaires.
Le traitement des troubles urinaires de votre chat, en particulier s’ils sont idiopathiques (c’est-à-dire, sans cause identifiable) est une démarche de longue haleine où vous pourrez compter sur le soutien de votre vétérinaire.
Alimentation adaptée aux chats présentant des sensibilités urinaires
Modifier l’environnement de votre chat chez vous pour préserver sa santé urinaire
À l'issue d'une première consultation, votre vétérinaire pourra vous conseiller de modifier certains éléments liés au style de vie de votre chat afin de préserver sa santé urinaire. Les chats en surpoids ont plus de risques de développer des calculs car ils boivent et urinent moins souvent ; votre vétérinaire peut donc vous conseiller de les aider à perdre du poids en augmentant leur activité physique.
Les chats peuvent également souffrir de problèmes urinaires dus au stress à la maison. Cela inclut du stress qui peut être transmis de maître à chat, du stress du fait de vivre dans un foyer composé de plusieurs chats ou d'avoir subi un changement de mode de vie important. Votre vétérinaire peut suggérer ce qui suit pour réduire ce stress :
- Assurez-vous que votre chat ait un accès permanent, facile et sécurisé au bac à litière
- Limitez les interactions entre les chats de votre foyer qui ne s'entendent pas
- Modifiez l'environnement de votre chat pour qu'il soit plus stimulant ou plus sûr
- Médicaments anti-anxiété, diffuseurs de phéromones ou aliments thérapeutiques
Soulager les troubles urinaires du chat grâce à une alimentation adaptée
Le régime alimentaire de votre chat peut jouer un rôle réel dans le maintien de sa santé urinaire en rééquilibrant le pH de son urine et en limitant la quantité de minéraux susceptibles de se cristalliser et de provoquer des calculs. Sa nourriture devrait également contenir des sources de protéines de haute qualité, qui réduisent la charge de travail des reins et leur évitent des efforts inutiles.
Les aliments humides peuvent être utiles car ils contiennent un pourcentage élevé en eau et par conséquent, encouragent votre chat à uriner plus fréquemment et à nettoyer son organisme. Toutefois, si votre chat préfère les aliments secs, vous pouvez l'encourager à boire plus d'eau en utilisant des sources d'eau courante (comme des fontaines), en remplissant le bol d'eau à ras bord pour en faciliter l'accès et en évitant de placer le bol à proximité de lieux de passage, de bacs à litière ou de nourriture. Vous pouvez même lui proposer des eaux « aromatisées », comme de l'eau de source extraite d'une boîte de thon ou de l'eau extraite de crevettes décongelées et cuites.
Il est essentiel de consulter votre vétérinaire avant de commencer une auto-médication liée aux fonctions urinaires de votre chat, au cas où un problème plus urgent nécessiterait des soins médicaux. Votre vétérinaire saura vous conseiller sur le meilleur plan d'action, et vous assister à chaque étape.
