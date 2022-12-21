Les troubles urinaires sont courants chez les chats. Heureusement, ils peuvent être traités très efficacement en procédant à quelques changements de son style de vie et de son alimentation. Si vous avez remarqué que le comportement de votre chat a changé récemment au moment d'uriner, la première chose à faire est de consulter votre vétérinaire.

Poser le diagnostic de pathologies urinaires chez le vétérinaire

Lors du rendez-vous chez le vétérinaire, celui-ci procédera à un examen approfondi et vous posera des questions sur les symptômes que présentent votre chat. Ceux-ci peuvent être notamment un effort pour uriner, une miction en plus petit volume que la normale ou une absence totale de miction, une apparence d'inconfort ou une urine de couleur rosâtre (indiquant la présence de sang).

Si votre vétérinaire identifie une infection, il prescrira des agents antibactériens à votre chat. Les troubles urinaires dus à une infection, tels que la cystite, sont rares chez le chat, mais votre vétérinaire sera en mesure d'exclure cette possibilité.

Votre vétérinaire peut constater que votre chat souffre d'un calcul. Il s’agit de l’accumulation de minéraux dans l’urine de votre chat, qu'il devrait normalement être capable de traiter et d'éliminer en urinant. Ces minéraux se cristallisent pour former une pierre, un peu comme les calculs rénaux chez l'homme. Ceux-ci peuvent irriter et enflammer les organes urinaires de votre chat, en provoquant des douleurs.

En fonction du diagnostic et de la situation clinique, votre vétérinaire procédera à une extraction chirurgicale du calcul et à une analyse chimique. Ensuite, il analysera sa composition exacte; c'est essentiel, car chaque type de calcul nécessite un traitement différent. Votre vétérinaire peut également vous recommander un aliment spécifique pour dissoudre efficacement les calculs urinaires.

Le traitement des troubles urinaires de votre chat, en particulier s’ils sont idiopathiques (c’est-à-dire, sans cause identifiable) est une démarche de longue haleine où vous pourrez compter sur le soutien de votre vétérinaire.