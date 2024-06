Comment les chats digèrent-ils leur nourriture ?

Il s'agit d'un processus scientifique et, pour qu'il fonctionne efficacement, l'aliment doit être hautement digestible afin que les chats puissent utiliser les nutriments vitaux dont ils ont besoin pour que leur croissance soit optimale. Un système digestif sain est également important pour éviter que les aliments non digérés ne fermentent ou ne se putréfient dans le gros intestin, perturbant ainsi la microflore délicate du chat (également appelée bactéries saines) et provoquant des problèmes digestifs tels que des diarrhées et des carences nutritionnelles qui peuvent ensuite se transformer en problèmes de santé à plus long terme.

Pourquoi la digestion est-elle différente et délicate pour les chatons ?

Les chatons naissent avec un système digestif très fragile. À la naissance, ils ne peuvent digérer que le lait de la chatte. Avec le temps, ils perdent la capacité de transformer le lactose contenu dans le lait. C'est la raison pour laquelle la plupart des chats adultes ne peuvent tout simplement pas digérer le lait et en tombent malades. La composition du lait de la chatte est parfaitement adaptée aux systèmes digestifs fragiles des chatons. C'est également la raison pour laquelle le lait de vache n'est pas bon pour les chatons, et qu'il peut provoquer des selles molles et des problèmes digestifs plus graves ainsi que des carences nutritionnelles. Et lorsque les chatons ne peuvent pas être nourris par leur mère, il existe un lait de remplacement dont la formule est très proche de celle du lait de la mère.

Au fur et à mesure que votre chaton grandit, son système digestif est mieux à même de gérer des aliments plus complexes comme l'amidon. Mais ce processus se fait progressivement, il est donc important de toujours lui donner une nourriture adaptée à son âge. Et pour vous faciliter la tâche, nous avons étiqueté notre emballage avec ces informations. Suivez toujours les recommandations et en cas de doute, demandez à votre vétérinaire.