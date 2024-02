Hairball Care Gelée

Votre chat est-il sujet à la formation de boules de poils ?

Les chats passent une grande partie de leur temps à se toiletter et peuvent, par conséquent, avaler une grande quantité de poils. Ces poils ingérés peuvent s’accumuler dans le système digestif et former des boules de poils qui peuvent ensuite être régurgitées ou éliminées dans les selles. Chez certains chats, les poils accumulés provoquent de l’inconfort et des problèmes plus graves.