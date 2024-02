DÉTAILS DU PRODUIT

Les chats à poils longs vivant à l’intérieur comme le vôtre ont tendance à faire leur toilette plus régulièrement, c’est pourquoi il est important qu’ils reçoivent une alimentation équilibrée et complète contenant des nutriments bénéfiques favorisant une santé optimale. ROYAL CANIN® Indoor Long Hair est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chat d’intérieur à poil long. Il contribue à stimuler naturellement le transit intestinal et favorise l’élimination des poils ingérés, afin de limiter l’apparition des boules de poils. Une sélection de protéines hautement digestible, permettra non seulement de réduire le volume de selles, mais aussi leurs odeurs. L’aliment ROYAL CANIN® Indoor Long Hair est également enrichi en nutriments spécifiques, dont des acides EPA et DHA, qui aident à maintenir une peau saine et un pelage brillant. La gamme ROYAL CANIN® Indoor est également disponible, en fonction du mode de vie, de la morphologie et de l’âge de votre chat : Indoor 27 et Indoor 7+. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® Indoor Long Hair est également disponible sous forme de morceaux en sauce, en gelée ou en mousse. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité de nourriture sèche et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.

Voir plus