La formule ROYAL CANIN® Indoor Sterilised 7+ en sauce est spécialement conçue pour la nutrition des chats stérilisés d’intérieur âgés de plus de 7 ans. ROYAL CANIN® Indoor Sterilised 7+ en sauce comprend un mélange synergique d’antioxydants, de la vitamine C et E ainsi que des acides gras oméga-3 EPA et DHA. Cette formule présente un équilibre optimal de protéines, de matières grasses et de carbohydrates dont votre chat d’intérieur a besoin. Dans le cadre d’une étude interne de Royal Canin, Indoor Sterilised 7+ en sauce a été recommandé par 87 % des propriétaires de chats. Pour satisfaire davantage l’appétit de votre chat, l’aliment ROYAL CANIN® Indoor Sterilised 7+ est également disponible sous forme de morceaux en gelée mais aussi en délicieuses croquettes. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité adéquate d’aliments sec et humide nécessaire pour un bénéfice optimal.

