ROYAL CANIN® Indoor Sterilised mousse est une formule spécialement conçue pour votre chat d’intérieur stérilisé. Cette formule contient des protéines hautement digestibles et est enrichie en zéolithe – un élément minéral naturel – qui participe à la santé digestive de votre chat. La formule ROYAL CANIN® Indoor Sterilised mousse a été spécialement conçue pour contenir davantage d’humidité afin d’augmenter l’apport en eau et participe à la bonne santé urinaire de votre chat. Cette formule présente par un équilibre optimal entre matières grasses, carbohydrates et protéines dont votre chat d’intérieur a besoin. Développée grâce à des études et des tests scientifiques, cette formule a reçu l’approbation de nombreux chats d’intérieur et de leurs propriétaires. Pour satisfaire davantage l’appétit de votre chat, l’aliment ROYAL CANIN® Indoor Sterilised est également disponible sous forme de morceaux en sauce ou de morceaux en mais aussi en délicieuses croquettes. Si vous envisagez une alimentation mixte, il vous suffit de suivre nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit la quantité adéquate d’aliments sec et humide pour un bénéfice optimal.

