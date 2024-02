Light Weight Care en gelée

DÉTAILS DU PRODUIT

ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE gelée est une formule nutritionnelle complète et équilibrée, spécialement conçue pour aider à limiter la prise de poids et favoriser le maintien d’un poids sain. La teneur en protéines spécialement adaptée de cette formule contribue à préserver la masse musculaire de votre chat pour l’aider à maintenir un poids sain. ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE gelée est également enrichi en L-carnitine, un acide aminé qui contribue au bon métabolisme des graisses. ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE a fait ses preuves. Notre étude* a montré que plus de 90 % des chats participants ont atteint un poids plus sain en seulement 8 semaines avec le programme nutritionnel LIGHT WEIGHT CARE (combinant à la fois les croquettes et les aliments humides). ROYAL CANIN® LIGHT WEIGHT CARE est également disponible en sauce, ou sous forme de croquettes. L’association d’aliments humides et secs offre aux chats la variété dont ils raffolent. * Étude interne ROYAL CANIN®

