Maine Coon Adulte

DÉTAILS DU PRODUIT

La formule ROYAL CANIN® Maine Coon Adult est spécialement conçue en fonction des besoins de cette race si particulière. Vous pouvez être certain que répondre aux besoins nutritionnels de votre Maine Coon est aussi important pour nous que pour vous. Le Maine Coon est le plus grand chat domestique au monde, et il se caractérise à la fois par sa stature imposante et sa nature très douce. Son ossature solide et son corps musculeux peuvent le rendre jusqu’à trois fois plus lourd qu’un chat moyen. En raison de sa grande taille et de sa structure osseuse, il est essentiel d’accorder une attention toute particulière à son état de santé général et à ses articulations. ROYAL CANIN® Maine Coon Adult est enrichi en taurine, en DHA et EPA (des acides gras oméga-3) pour contribuer au renforcement d’un bon fonctionnement cardiaque. La grande mâchoire du Maine Coon lui fait saisir et mâcher sa nourriture de façon bien particulière. C’est pourquoi les croquettes ROYAL CANIN® Maine Coon Adult sont assez grosses et de forme cubique, afin de favoriser une mastication prolongée ainsi qu’une bonne hygiène buccale. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® Maine Coon Adult est également disponible sous forme d'aliment humide en émincées en sauce. Si vous envisagez une alimentation mixte, suivez simplement nos instructions pour vous assurer que votre chat reçoit une quantité adéquate d’aliments secs et humides pour un bénéfice optimal.

