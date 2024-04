DÉTAILS DU PRODUIT

La formule ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult est formulée pour répondre aux besoins particuliers de votre chat Norvégien Adulte. Ses croquettes sur-mesure à trois strates sont adaptées à la puissante mâchoire de votre chat et favorisent une mastication prolongée afin de réduire la vitesse à laquelle il mange. Un mélange spécifique de fibres permet de stimuler naturellement le transit intestinal de votre chat tout en réduisant et en contrôlant la formation des boules de poils. Le chat Norvégien possède un pelage épais composé d’un poil de couverture imperméable et d’un sous-poil épais et laineux isolant. Le complexe exclusif de nutriments que contient la nourriture ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult aide à renforcer le rôle de la barrière cutanée pour assurer une santé optimale de la peau et maintenir son pelage en excellente condition. Contenant une formule adaptée qui aide à maintenir un poids idéal, ROYAL CANIN® Norwegian Forest Cat Adult contribue également à la santé des os et des articulations. Il est enrichi en L-Carnitine, un nutriment important qui contribue à un métabolisme sain des lipides.

