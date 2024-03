DÉTAILS DU PRODUIT

Si votre chat aime le plein air et mène une vie active, il est important de vous assurer que son alimentation soutient efficacement ses défenses naturelles. ROYAL CANIN® Outdoor offre un contenu énergétique et calorique élevé qui répond aux besoins nutritionnels des chats au mode de vie actif et d’extérieur. Une alimentation riche en énergie l’aidera également à s’adapter aux changements climatiques au fil des saisons. Développé à partir d’une formule spéciale d’antioxydants nutritionnels, ROYAL CANIN® Outdoor aide à renforcer le système immunitaire de votre chat, tandis que l’apport en prébiotiques soutient le bon équilibre de la flore intestinale pour une santé digestive optimale. Pour faciliter une activité intense et lui permettre de courir, de sauter et de grimper, ROYAL CANIN® Outdoor contient un mélange d’acides gras oméga-3 (EPA et DHA) pour maintenir les articulations de votre chat en bonne santé.

