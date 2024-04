Persan Bouchées Spécial

DÉTAILS DU PRODUIT

La race des chats Persans est officiellement celle qui possède le pelage le plus long et le plus épais parmi toutes les races de chats ! C’est pourquoi ROYAL CANIN® Persian Adult mousse contient un mélange exclusif et spécifique d’éléments nutritifs qui aident à renforcer la fonction protectrice de la « barrière » cutanée pour la maintenir en bonne santé et garder son long pelage brillant et soyeux. La texture délicate de ROYAL CANIN® Persian Adult mousse a été élaborée pour offrir une palatabilité optimale. Elle contribue également au renforcement de la santé digestive grâce à une variété de protéines hautement digestibles, un mélange spécifique de fibres ainsi qu’une teneur en vitamines et en minéraux soigneusement équilibrée. Le Persan est un chat de taille moyenne, mais qui peut paraître plus grand en raison du pelage généreux et du sous-poil qui l’enveloppent. En plus de l’apport nutritionnel que lui offre ROYAL CANIN® Persian Adult mousse, nous vous recommandons de brosser votre chat Persan quotidiennement. Pour répondre aux préférences individuelles de chaque chat, ROYAL CANIN® Persian Adult en mousse est également disponible sous forme de croquettes.

Voir plus