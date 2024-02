SENSORY™ SMELL en sauce

DÉTAILS DU PRODUIT

Le premier contact de votre chat avec la nourriture se fait par son odorat et il l’acceptera souvent plus en fonction de son arôme. ROYAL CANIN® Sensory Smell est spécialement formulé pour stimuler et faire appel à l'odorat puissant et très développé de votre chat, tout en favorisant une santé et un bien-être optimaux grâce à la variation sensorielle. Cette formule est spécialement conçue pour correspondre au profil macronutritionnel optimal instinctivement préféré par les chats adultes. Cette formule contient également une combinaison de nutriments qui favorise la bonne santé du système urinaire de votre chat adulte. Pour satisfaire les préférences alimentaires de chaque chat, ROYAL CANIN® Sensory Smell est également disponible en gelée pour une variété optimale de saveurs et de textures. Les autres aliments de la gamme ROYAL CANIN® Sensory comprennent Sensory Taste et Sensory Feel, chacun proposant sa propre formule attrayante pour stimuler l'appétit de votre chat et créer une expérience alimentaire riche en sensations. Une alimentation mixte composée d’aliments secs et humides offre à votre chat une variété de textures qui aide à stimuler davantage son appétit. Veillez à respecter les bonnes quantités pour garantir des portions saines.

