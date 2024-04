SENSORY™ SMELL TASTE FEEL en sauce

COMPOSITION

Composition : SENSORY™ SMELL - viandes et sous-produits animaux, poissons et sous-produits de poisson, céréales, extraits de protéines végétales, substances minérales, sous-produits d’origine végétale, levures. SENSORY™ TASTE - viandes et sous-produits animaux, extraits de protéines végétales, céréales, substances minérales, sous-produits d’origine végétale, levures, huiles et graisses. SENSORY™ FEEL - viandes et sous-produits animaux, céréales, poissons et sous-produits de poisson, extraits de protéines végétales, substances minérales, sous-produits d’origine végétale, huiles et graisses, sucres.