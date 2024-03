DÉTAILS DU PRODUIT

Bien qu’une alimentation complète et équilibrée soit importante pour les chats de tous âges, certains nutriments spécifiques contribuent au maintien d’une santé optimale chez les chats stérilisés d’un certain âge. ROYAL CANIN® Sterilised 7+ est spécialement formulé pour répondre à tous les besoins nutritionnels de votre chat stérilisés de plus de 7 ans. Pour l’aider à affronter les premiers signes de l’âge, ROYAL CANIN® Sterilised 7+ est enrichi en nutriments ciblés dont les polyphénols de thé vert, la vitamine C et les acides gras EPA et DHA. Ce complexe vitalité est très bénéfique pour votre chat et renforce son bon fonctionnement corporel. L’apport modéré en matières grasses de la formule ROYAL CANIN® Sterilised 7+ permet d’éviter que votre chat ne prenne trop de poids. ROYAL CANIN® Sterilised 7+ contient un taux de phosphore spécialement adapté pour contribuer à renforcer la santé du système rénal de votre chat et à entretenir le bon fonctionnement de ses reins. De plus, ROYAL CANIN® Sterilised 7+ est également spécialement formulé pour aider à maintenir la santé du système urinaire de votre chat adulte.

