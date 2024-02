PROGRAMME URINARY CARE

1. Essayez l’aliment humide ROYAL CANIN® URINARY CARE, l’association parfaite avec cet aliment sec. 2. Pour encourager des habitudes saines de consommation d’eau, veillez à ce que votre chat ait de l’eau fraîche et propre à disposition, loin des gamelles de nourriture et des bacs à litière. 3. Pour favoriser des habitudes urinaires saines, assurez-vous de mettre à disposition un bac à litière de plus que le nombre de chats que vous avez. Utilisez le bon type de litière et nettoyez chaque bac à litière régulièrement, les chats étant très sensibles aux odeurs. 4. Si vous avez une question ou un doute sur la santé de votre chat, veuillez consulter votre vétérinaire.