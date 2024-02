Gastrointestinal Kitten

COMPOSITION

Composition : viandes et sous-produits animaux, huiles et graisses, lait et dérivés de lait, sous-produits d'origine végétale, céréales, substances minérales, levures, sucres. Ingrédients très digestibles : sous-produits de volaille et de porc, caséinate, farine de riz, mélange d'amidon de maïs.