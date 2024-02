Hematuria Detection by Blücare

INFORMATION

IMPORTANT Hematuria Detection peut être utilisé avec la majorité des litières disponibles dans le commerce. Pour une meilleure détection du sang dans les urines, il est recommandé d’utiliser une litière agglomérante à base d’argile (bentonite). Les résultats d’un test peuvent être faussés si votre chat urine plusieurs fois sur les mêmes granules. Il est fortement recommandé de nettoyer la litière quotidiennement (retirer les agglomérats de litière et les excréments). Remplacer la litière conformément aux instructions du fabricant. Les granules Hematuria Detection, après avoir été répandus sur la litière et avant d’avoir été en contact avec l’urine, conservent leur efficacité dans le bac de litière pendant 30 jours ou jusqu’à ce qu’ils entrent en contact avec l’urine. Si l’urine de votre chat contient très peu de globules rouges ou si elle présente un pH élevé ou une densité extrême, il est possible qu’aucun changement de couleur ne soit observé au niveau des granules. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ Les résultats du test ne remplacent pas les conseils d’un vétérinaire et ne représentent pas un traitement médical. Les résultats d’un test peuvent varier selon les conditions d’utilisation, ainsi que d’autres facteurs tels que le régime alimentaire de votre chat ou le traitement médicamenteux qu’il suit. Chaque test a ses limites, ses faux positifs et faux négatifs. L’exactitude des résultats n’est pas garantie. Conformément aux règlementations publiques en vigueur, en cas de réclamation relative au produit ou à son utilisation, la responsabilité de Royal Canin SAS et de Blücare Laboratories Inc. est limitée au prix versé lors de l’achat du produit (1 unité) ayant motivé ladite réclamation. Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez contacter le service client (voir emballage).