Renal Select

Avez-vous des questions concernant ce produit ?

Notre équipe de conseillers en nutrition se fera un plaisir de vous accompagner et de répondre à toutes vos questions du lundi au vendredi de 8h30 à 19h et le samedi de 9h à 13h au 0 800 41 51 61 (Les appels sont gratuits depuis un poste fixe et un mobile). Vous pouvez également les contacter par mail via ce formulaire. Formulaire