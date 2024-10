Que choisir : un chat de race pure ou assimilée ?

Pourquoi choisir un chat de race assimilée ?

Lorsqu’une race est établie, seuls les chats qui expriment les caractéristiques physiques et le tempérament requis sont conservés pour la reproduction. Si seuls quelques individus présentent cette caractéristique, le réservoir génétique peut être considérablement réduit.

Comme il y a très peu d’individus admissibles, un degré de consanguinité est malheureusement nécessaire pour garantir les caractéristiques souhaitées. Ce processus peut augmenter les risques de créer des problèmes génétiques. Cependant, les tests génétiques sont de plus en plus largement disponibles pour dépister d’éventuels problèmes génétiques liés à la race afin de permettre aux éleveurs de les éviter. La plupart des organisations félines encouragent un élevage responsable, en suivant les bonnes pratiques en matière de sélection et en limitant la consanguinité intensive.

Certains éleveurs accentuent certaines spécificités morphologiques à l’extrême, c’est ce que l’on appelle l’« hypertype ». Les races de chat siamois et oriental à la tête de plus en plus allongée en sont des exemples. En revanche, les races de chat persan et exotique présentent des visages de plus en plus aplatis. Ces exagérations de conformation ne sont pas sans conséquence anatomique et physiologique et peuvent être à l’origine de problèmes de santé.

Chez les chats de race sans pedigree et de race assimilée, le bassin génétique est beaucoup plus important et les risques de développer des maladies héréditaires peuvent être considérablement réduits.

Le sexe fait-il une différence dans les races pures ou assimilées ?

La question clé est de savoir s’il existe des différences notables de comportement et de caractère entre les mâles et les femelles.

La différence liée au sexe est moins marquée chez les chats de pure race, pour lesquels le tempérament fait partie des spécifications de la race, ce qui vous permet de choisir une race en fonction du caractère le mieux adapté à vos préférences et à votre mode de vie.

Pour les chats sans pedigree, dont le caractère est moins prévisible, on dit parfois que les mâles sont plus distants, plus tolérants et s'éloignent davantage, tandis que les femelles préfèrent rester plus près de chez elles. D’autre part, on dit également que les femelles peuvent être plus dominantes à la maison, compliquant parfois la cohabitation avec d’autres animaux.

Cela étant dit, bon nombre des différences de comportement qui apparaissent à la puberté, par exemple le marquage par l’urine chez les mâles ou les chaleurs chez les femelles, cessent généralement avec la stérilisation.

Que vous choisissiez un chat de race assimilée ou de pure race, il est important de vous rappeler que tous les chats sont uniques et que leurs personnalités ou leurs besoins vitaux peuvent être différents. Adressez-vous à l’éleveur ou au centre d’adoption qui connaît la personnalité de chaque chat, il peut vous aider à déterminer l’animal qui convient le mieux à votre vie et à toutes vos exigences.