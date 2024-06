Chien d'Artois

Les chiens d'Artois sont des chiens de grande taille qui sont aujourd'hui particulièrement utilisés pour la chasse. Ces chiens travailleurs, peu rapides mais capables de maintenir leur allure, dirigent le gibier vers la ligne de tir en suivant de près les odeurs, grâce à leur très bon odorat.

Une meute de six à huit chiens d'Artois qui s'entendent bien sera capable de satisfaire le chasseur le plus exigeant. Ils sont connus pour être des chiens robustes, bien équilibrés et affectueux, sur le terrain comme à la maison.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)