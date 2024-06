Bouvier australien courte queue

Ce chien bien proportionné, de forme plutôt carrée, a un aspect sauvage et peut supporter de longues périodes de travail exigeant dans presque toutes les conditions.

Les bouviers à courte queue sont des chiens fidèles, courageux et dévoués, doués d'une aptitude naturelle au travail et à la garde de bétail. Ils sont toujours alertes, vigilants, obéissants et quelque peu méfiants vis-à-vis des étrangers.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)