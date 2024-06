Le pinscher autrichien est un chien affirmé et attentif, dynamique et joueur, particulièrement dévoué et amical envers les personnes qu’il connaît. Méfiant vis-à-vis des étrangers et incorruptible comme chien de garde, il a peu d'instinct de chasse, sa tâche principale depuis très longtemps étant de protéger les personnes et les biens.

La race est utilisée depuis toujours pour garder le bétail, même si elle exerce également des fonctions de garde avec beaucoup d’énergie et de sang-froid. Le pinscher autrichien est un chien trapu de taille moyenne. Bien qu’il soit clairement conforme au type pinscher, il diffère de son cousin allemand par le poil, la couleur de la robe et les proportions.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)