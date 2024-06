Chien à la nature pondérée, le colley barbu est vif, dynamique, sûr de lui et actif. Il a le tempérament d'un chien de travail stable et intelligent, sans aucune trace de nervosité. Les colleys barbus semblent se déplacer sans effort ; ils peuvent couvrir beaucoup de terrain avec élégance et grâce. Leur démarche confirme qu'ils sont faits pour leur travail. Les experts louent la qualité de mouvement de ce chien de berger qui allie souplesse et efficacité.

En tant que compagnons, ils sont gentils et sereins. Ils peuvent s'adapter à presque tous les foyers. Ils sont connus pour être patients avec les enfants et les autres membres de la famille. Ils conservent leur tempérament vif et joueur jusqu'à un âge avancé.

