Bedlington terrier

Malgré leur apparence calme, les bedlington terriers peuvent courir à grande vitesse. Les bedlington sont des chiens musclés à la silhouette gracieuse sans aucun signe de faiblesse ou de rudesse.

En raison de leur caractère peu exigeant, ils sont faciles à élever et à éduquer et sont très appréciés des familles pour leur nature calme et dévouée.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)