Black and tan coonhound

Les black and tan coonhounds sont des chiens sereins, sociables et placides qui doivent pouvoir collaborer étroitement avec d'autres chiens. Certains individus peuvent être un peu réservés, mais ils ne sont jamais timides, ni méchants. L'agression envers des humains ou d'autres chiens est hautement indésirable. Leur face exprime bien l'attention et la gentillesse.

Les black and tan coonhounds sont avant tout des chiens de travail, entraînés à traquer au flair les ratons laveurs au sol, les forçant à se réfugier dans les arbres. Les chiens de cette race américaine sont non seulement capables de supporter les rigueurs de l’hiver et de l’été, ils peuvent aussi affronter les terrains les plus difficiles. Leurs compétences et leur courage les rendent également aptes à la traque du cerf, de l'ours, du puma et d'autres gros gibiers.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)