Le barbu tchèque est membre d'une race noble de chiens de taille moyenne à poil dur, dotés d'une apparence générale forte et endurante. Ce chien d'arrêt polyvalent a hérité des qualités nécessaires pour travailler sur le terrain, dans l'eau et dans la forêt. Facile à éduquer et très dévoué envers ses maîtres.

À cause de la première Guerre mondiale et de ses conséquences, le barbu tchèque a presque disparu dans les années 1920. Une régénération de la race a été réalisée à partir de certains spécimens typiques originaux dont le type moderne de barbu tchèquequi a évolué grâce à un élevage planifié.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)