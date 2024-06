Le bouvier des Flandres était à l'origine utilisé pour conduire des troupeaux, comme animal de trait et pour baratter du beurre. La modernisation du matériel agricole a changé la donne et de nos jours, le bouvier des Flandres est utilisé pour surveiller les fermes et comme chien de défense.

Ces chiens déterminés conviennent mieux à des maîtres expérimentés et capables de consacrer du temps à leur besoins d'éducation et de toilettage.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)