De nos jours, la plupart des broholmers sont des chiens de compagnie et de garde. Leur physique et leur comportement forment les caractéristiques essentielles de la race. Calmes, équilibrés et amicaux, mais toujours vifs, les broholmers doivent être des chiens sûrs d'eux.

Lorsque le chien est attentif ou excité, la tête s'élève et la queue se lève au-dessus de l'horizontale. En tant que type, cette race est connue depuis le Moyen Âge, à l'époque où elle était utilisée pour la chasse (chasse au cerf). Plus tard, il a principalement servi de chien de garde pour les grandes fermes et les manoirs. Les broholmers sont encore rares et, fait unique, le club de race surveille tous les adultes et tous les chiots nés au Danemark.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)