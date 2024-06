Retriever de la baie de Chesapeake

Les retrievers de la baie de Chesapeake sont des chiens calmes et intelligents au comportement vif et joyeux, naturellement affectueux et dotés d'un instinct protecteur. La race possède de nombreuses qualités, notamment le courage, des sens aiguisés et l'intelligence, ce qui en fait une race populaire.

Les retrievers de la baie de Chesapeake aiment beaucoup les enfants et les personnes âgées et se développent grâce aux interactions humaines.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)