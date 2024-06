Chien de ferme dano-suédois

Ce chien solide et typiquement scandinave est doué de nombreuses aptitudes. Il a un grand potentiel dans des domaines aussi divers que la recherche et le sauvetage dans les zones sinistrées, que dans la conduite de troupeaux.

La morphologie des chiens de ferme dano-suédois rappelle certains des plus grands terriers, notamment le jack russell et le fox-terrier. Ce sont des chiens polyvalents qui peuvent effectuer des tâches aussi diverses que monter la garde, attraper les rats et tenir compagnie.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)