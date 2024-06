Laïka de Sibérie orientale

Cette race de chiens de chasse autochtone de la Russie est l’un des principaux chiens de chasse des régions de taïga et de montagne de la Sibérie centrale et orientale. Cette race descend des laïkas de la Toungouska, de Yakoutie, de la région du lac Baïkal et de la région du fleuve Amour.

Les trois races de Laïka ont toutes été sélectionnées pour chasser le gros gibier dans le centre et le nord de la Russie. Les laïkas de Sibérie orientale sont solides et courageux, traits qui, alliés à leur méfiance naturelle, en font d’excellents chiens de garde (surtout la nuit). S'ils ne pratiquent pas la chasse ou l'attelage, ils ont besoin d'un exercice régulier.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)