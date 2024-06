Griffon fauve de Bretagne

À la chasse, cette race fait preuve de courage, de bonne volonté, de ténacité et d'assiduité. Les griffons fauves de Bretagne sont des chiens efficaces et travailleurs, qui sont aussi capables de se rallier.



Bien que relativement indépendants et motivés par l'instinct de la chasse, ils apprécient d'être éduqués. S'ils ont bien été éduqués, ce sont des chiens obéissants capables de nouer des liens étroits avec leurs compagnons humains.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)