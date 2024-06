Ce noble chien d'arrêt est puissant sans être lourd, robuste et tout en muscles. La femelle est quant à elle plus fine. Sa peau est souple et assez lâche. Le chien d'arrêt français existe en deux versions : le braque français type Gascogne de grande taille et le braque français type Pyrénées de petite taille.

Les deux types sont originaires du sud-ouest de la France et des Pyrénées centrales, où ils n'ont fait l'objet d'aucun croisement. Ces dernières décennies, ils sont devenus les chiens d'arrêt français les plus populaires. Par ailleurs, leur couleur marron originale serait la couleur ancestrale de la plupart des chiens d'arrêt européens.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)