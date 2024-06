En France, le grand anglo-français tricolore est considéré comme étant un croisement parfait. Ces chiens courants solides, plus français qu'anglais, sont dotés d'une distinction certaine exprimant à des degrés divers leurs origines de foxhound.

Considérés comme les plus robustes des chiens de meute, les tricolores sont appréciés des chasseurs depuis des décennies, en partie à cause de leur puissance, de leur endurance et de la robustesse de leurs ancêtres anglais. Depuis sa reconnaissance officielle en 1978, la race est devenue incontournable dans les meutes.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)