Reconnu pour ses facultés athlétiques et son acuité visuelle, le lévrier anglais est très populaire en Grande-Bretagne depuis le Moyen-Âge. Une loi adoptée à cette époque stipulait que seuls les membres de la royauté et de la noblesse pouvaient chasser avec ces chiens prestigieux.



Intelligents, affectueux et calmes, ces chiens demandent peu de soins et sont heureux de passer des journées avec leurs familles. Ils conviennent mieux aux maîtres qui comprennent les besoins uniques des lévriers anglais.



