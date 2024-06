Chien courant de Hamilton

Les chiens courants de Hamilton sont d'excellents compagnons, en raison de leur caractère stable et amical. Ce sont des animaux bien proportionnés, qui dégagent une impression de grande force et de vigueur. Il n'est jamais question de lourdeur chez ces chiens toniques.



Les chiens courants de Hamilton sont parfois utilisés pour chasser le lièvre et le renard, bien qu'ils ne chassent pas en meute. En Suède, ils ne sont jamais utilisés pour chasser le cerf.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)