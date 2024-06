Les harriers ont beaucoup de caractère et leur nature confiante en fait des chasseurs passionnés, capables de capturer toutes les espèces, du lièvre au renard, grâce à leur vitesse et à la finesse de leur odorat. Ils sont réputés pour chasser de gros gibiers, comme le sanglier et le chevreuil sur des terrains accidentés.



Amicaux et sociables, ces chiens sont élevés pour chasser avec d’autres chiens et s’adapteront donc facilement dans des maisons où vivent d'autres animaux.



