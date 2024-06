Les hovawarts sont des chiens de travail dynamiques, à poil long, de taille moyenne et de forme légèrement rectangulaire. Ces animaux enjoués et bien équilibrés possèdent de grands instincts protecteurs et défensifs et un très bon odorat.



Sûrs et sereins, ils constituent de merveilleux compagnons qui développent un lien fort avec les membres de leur foyer. Ce sont également des chiens limiers et des chiens sauveteurs expérimentés, prouvant ainsi leur polyvalence impressionnante.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)