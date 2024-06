L'endurance est une qualité essentielle, autant que la puissance. Le terrier irlandais est plutôt racé et élégant. Il dégage une impression de rapidité. C'est un travailleur acharné qui peut faire presque tout ce qui lui est demandé : il excelle comme chien de ferme, chien de compagnie, chien de garde et chien de chasse.



La réputation de bagarreur du terrier irlandais est injustifiée. Bien que ces chiens puissent se montrer féroces en cas de besoin, ils sont faciles à éduquer et font de gentils compagnons. On les décrivait autrefois comme « la sentinelle du pauvre, l'ami du fermier et le favori du gentilhomme ».



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)