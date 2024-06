Le chien courant d'Istrie à poil dur est spécialisé dans la chasse au lièvre et au renard, mais peut également être employé comme limier. Physiquement, ils sont bien adaptés au terrain de la péninsule d'Istrie.

Doux, dociles, calmes et très proches de leurs maîtres, ces chiens croates sont faits pour la chasse. Leur pelage long et raide est blanc comme neige, avec des marques orange-citron et des sourcils touffus. Ils ont une expression sévère et sombre et une voix forte.

Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)