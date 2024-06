Berger d'Anatolie

À l'origine, ces gros chiens puissants servaient à garder les moutons en Anatolie. Ce sont des chiens acharnés à la tâche et capables de supporter des conditions climatiques extrêmes, des fortes chaleurs estivales aux températures glaciales de l'hiver.



Ces grands chiens sont robustes et rapides, de bonne tenue et téméraires, mais sans agressivité. Fidèles et affectueux envers leurs maîtres tout au long de leur vie, ils sont à l'âge adulte assez méfiants envers les étrangers.



