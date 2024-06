À l'origine, ses ancêtres étaient utilisés comme chiens de terrier pour attaquer les loutres en eau profonde, déterrer les blaireaux et chasser les nuisibles.



Le terrier Kerry Blue est remarquable et bien proportionné. De son allure gracieuse à ses mouvements extraordinairement souples, il ne fait aucun doute que le terrier Kerry Blue appartient à la race des terriers.



