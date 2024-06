Les kishus sont des chiens de taille moyenne, bien proportionnés, très musclés et dotés d’une endurance remarquable. Ces chiens nobles, dignes et naturels sont fidèles, dociles et très vifs. Ils ont les oreilles dressées et la queue roulée ou en forme de faucille. Ils sont compacts, robustes et charpentés.



Actuellement, cette race affiche souvent un pelage blanc, qui est perçu comme la couleur la plus populaire. Ces chiens sont utilisés pour la chasse, aujourd'hui principalement le sanglier, mais à une époque aussi le cerf. La race a pris le nom de la région où elle a été créée.



Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)