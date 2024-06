Le petit épagneul de Münster et intelligent et rapide. Ayant un fort tempérament mais bien équilibré, il a un caractère stable, il est attentif et amical envers les humains. C'est un bon chien de famille qui n'a aucune difficulté à bien se sociabiliser. À la chasse, ils travaillent parfaitement bien en équipe et entretiennent un contact étroit avec leurs maîtres. Source : faits et caractéristiques clés provenant de la Fédération Cynologique Internationale (FCI)